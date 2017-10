Con il suo gol contro la Colombia il paraguayano, già 4 reti in Liga, ha fatto un favore all'Argentina. I giallorossi pensano a esercitare il diritto al riacquisto.

1 condivisione 0 stelle

55 minuti fa di Alberto Casella

Antonio Sanabria è uno di quei giovani talenti che girano il mondo correndo sul filo. Uno di quelli che sembra sempre che stiano per esplodere ma poi capita qualcosa - una stagione storta, un allenatore che non ci crede abbastanza, un piccolo infortunio - e il rischio di non riuscire a sbocciare diventa paura, ti blocca le gambe e il cervel

Paraguayano, attaccante classe 1996, Antonio è arrivato in Europa ragazzino nel 2013 e si è sistemato a La Masia, la cantera del Barcellona, culla di tanti campioni. Riesce subito a farsi notare, tanto che già a gennaio 2014 piomba su di lui il Sassuolo che lo fa esordire in Serie A e nella sessione estiva del calciomercato lo cede alla Roma, ma con Garcia fa tanta panchina: solo 33' minuti in campo.

La stagione successiva passa in prestito allo Sporting Gijon e sembra arrivare la svolta: 11 gol in 29 partite. Nell'estate 2016 va al Betis ma la stagione è un calvario, con tre infortuni, l'ultimo ad aprile, che gli spezzano preparazione e rendimento. Sembra perso, ma la buona sorte gli tende la mano. Lavora duro, rientra per gradi, prima subentrando dalla panchina, poi, appena ha i 90 minuti nelle gambe esplode: 4 reti negli ultimi tre match di Liga, aperti dallo storico gol di testa al 94' con cui il Betis sbanca il Bernabeu inguaiando il Real Madrid.

Calciomercato Roma: recompra per Sanabria, il salvatore di Messi?

Non è tutto. I gol non sempre bastano, a volte serve il Gol, quello con la maiuscola, quello che ha una qualità speciale e che per qualche motivo diventa storico. Sanabria ha fortuna e il Gol lo ha trovato l'altra notte a Barranquilla quando al 92', con la maglia del Paraguay, ha ribaltato le speranze della Colombia e tenuto in vita quelle dell'Argentina di qualificarsi a Russia 2018.

15 Facebook Twitter Pinterest 1

Facebook Twitter Pinterest 2

Facebook Twitter Pinterest 3

Facebook Twitter Pinterest 4

Facebook Twitter Pinterest 5

Facebook Twitter Pinterest 6

Facebook Twitter Pinterest 7

Facebook Twitter Pinterest 8

Facebook Twitter Pinterest 9

Facebook Twitter Pinterest 10

Facebook Twitter Pinterest 11

Facebook Twitter Pinterest 12

Facebook Twitter Pinterest 13

Facebook Twitter Pinterest 14

Facebook Twitter Pinterest 15

Chiudi 1 di 15

Adesso per la stampa sudamericana è diventato il "salvatore di Messi", l'uomo che ha ridato la vita agli argentini, anche se lui preferisce pensare al suo Paraguay, non ancora del tutto fuori dal Mondiale e al Betis che anche grazie ai suoi gol - che gli valgono il quinto posto nella classifica dei marcatori della Liga - viaggia a un solo punto dal Real Madrid.

E proprio grazie ai suoi gol Sanabria ha risvegliato l'attenzione della Roma. Monchi starebbe pensando a un piano di recompra: i giallorossi infatti, al momento della cessione al Betis avevano inserito una clausola che prevedeva la possibilità di riacquistarlo per 11 milioni fino al 2018 e per 14,5 fino al 2019. Praticamente una bazzecola di fronte alle cifre attuali di calciomercato per uno che, oltre a essere il salvatore di Messi, sta segnando a una media di una rete ogni 78 minuti.

Sanabria con la maglia della Roma

Sanabria piace a Monchi, che lo seguiva in Liga, ma anche a Di Francesco: potrebbe dare fiato a Dzeko che a fine stagione avrà 32 anni, oppure alle casse della Roma, grazie a una sicura quanto vantaggiosa plusvalenza di calciomercato, nel caso in cui il club decidesse di cederlo una volta esercitata la recompra.