#UltimOra #Nuoto #Ansa : "Indagato per doping Filippo Magnini, a Santucci contestato il favoreggiamento" #SkySport

A Magnini viene contestato l'uso o il tentato uso di sostanze dopanti, Santucci indagato per favoreggiamento.

