Presentata la nuova maglia della Nazionale. Contro la Macedonia la indosserà solo il nostro portiere. Pandev: "Spero di fargli un altro gol".

6 ore fa di Alberto Casella

Nei giorni scorsi la Figc aveva presentato il nuovo logo dell'Italia, con lo scudetto tricolore a punta centrale e, anche se non lo ammette nessuno, le quattro stelle riportate in uno spazio diverso, in modo che un'eventuale quinta possa essere aggiunta più comodamente.

Ieri a Torino, dove la Nazionale di Ventura si sta allenando in vista dell'impegno di stasera contro la Macedonia, c'è stata anche l'anticipazione di quella che sarà la nuova maglia disegnata e prodotta dalla Puma per gli Azzurri.

Disponibile già oggi per la vendita, la nuova tshirt sarà indossata da tutta la squadra solo in occasione del match di lunedì prossimo in Albania. Oggi l'onore del vernissage sarà riservato al capitano: Gigi Buffon festeggerà la presenza numero 172 vestendosi, per una volta, di azzurro.

Italia: Buffon indosserà la nuova maglia contro la Macedonia

Contro la Macedonia, infatti, l'Italia indosserà un completo bianco, riservando il privilegio della nuova maglia azzurra a Buffon: i suoi compagni esordiranno con la nuova tenuta lunedì a Scutari, sperando ovviamente di continuare e anche a lungo, perché nelle intenzioni della Figc questo è il completo che gli Azzurri dovrebbero indossare a Russia 2018.

20 anni in Nazionale

L'occasione è storica per il capitano, perché questa sera Buffon non festeggerà soltanto la sua 172ma partita con la Nazionale, ma anche e soprattutto i 20 anni dal suo debutto con l'Italia. Gigi esordì infatti, subentrando a Pagliuca al 32', il 29 ottobre 1997 a 19 anni e per combinazione proprio contro la Russia: a Mosca, sotto una fitta nevicata, finì 1-1 con reti di Christian Vieri e pareggio su autogol di Fabio Cannavaro al 51'. Il ct era Cesare Maldini e in campo c'erano giocatori come Ravanelli, Dino Baggio, Costacurta e Albertini.

L'esordio azzurro di Buffon nel 1997 a Mosca sotto la neve

Pandev guastafeste?

Ecco perché stasera Buffon avrà l'onore di vestirsi, finalmente anche lui, di azzurro. Una festa che Goran Pandev spera di rovinargli, almeno un po':

Gigi è un grande portiere e un grande uomo, nella mia carriera qualche gol glielo ho fatto e spero di ripetermi. Magari pareggiamo e la chiudiamo qui: siamo alla fine della carriera.

Buffon tocca ferro: lui la carriera vorrebbe allungarla almeno fino al prossimo Mondiale.