Il tecnico del Liverpool ha inviato alcuni osservatori ad assistere alla sfida tra Germania e Bielorussia U19 nella quale il talentino del Leverkusen ha segnato 4 gol.

un'ora fa di Andrea Pettinello

Il suo Liverpool fatica a trovare la retta via e i risultati stentano ad arrivare, ma Jurgen Klopp guarda già al futuro e al calciomercato. Nel suo mirino è finito Kai Havertz, giovanissimo centrocampista offensivo del Bayer Leverkusen e della Germania Under 19.

In occasione della sfida di qualificazione agli Europei di categoria tra i tedeschi e la Bielorussia, svoltasi a Zarbe in Polonia, il manager dei Reds ha incaricato ben quattro osservatori del club di seguire con attenzione quel ragazzino del Bayer Leverkusen che per non passare inosservato ha segnato 4 gol.

Agile, ottima visione di gioco, senso del gol e grande capacità di mandare in rete i compagni: Kai Havertz è il classico numero 10 in grado di fare la differenza e spaccare le partite. Klopp, non contento di poter contare sull'aiuto di Firmino, Salah, Coutinho, Mané e Sturridge, è intenzionato ad aggiungere ancora più qualità al suo reparto offensivo.

Kai Havertz, il gioiello desiderato da Jurgen Klopp

Classe 1999, appena un anno di esperienza tra i professionisti ma già 24 presenze, 4 gol e 6 assist all'attivo: il ragazzo è destinato a diventare uno dei talenti più ambiti a livello internazionale. Il Bayer Leverkusen ha ben pensato di blindarlo fino al 2022, ma come dimostrato dal pazzo calciomercato della scorsa estate ormai è praticamente impossibile trattenere gioielli simili. Ancor di più per un club di media fascia.

Non solo Bundesliga o competizioni nazionali per lui. Nel corso dei suoi 12 mesi da professionista, Havertz ha totalizzato anche 3 presenze in Champions League, saltando la gara del suo Bayer Leverkusen contro l'Atletico Madrid per presenziare agli esami scolastici. Un ragazzo tutto casa, scuola e pallone.

Grazie alle innumerevoli ottime prestazioni il ragazzo ha attirato l'attenzione del Liverpool di Jurgen Klopp. E i tifosi dei Reds possono stare tranquilli: finché il fenomeno Kai Harvetz non diventerà un caso mediatico, l'attenzione riservatagli dal loro manager può ritenersi un enorme vantaggio.