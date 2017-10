In Esclusiva su FOX Sports torna la grande boxe: live sabato 7 ottobre la riunione Matchroom di Manchester Anthony Crolla vs Ricky Burns.

3 ore fa

Tornano le grandi sfide pugilistiche sulla piattaforma Sky. Nel mese di ottobre su Fox Sports ci saranno 3 riunioni live che culmineranno con il ritorno sul ring di Anthony Joshua: il 28 ottobre in prima serata Fox Sports trasmetterà in esclusiva Anthony Joshua vs Kubrat Pulev.

Ma la boxe sarà già live sabato 7 ottobre quando Fox Sports trasmetterà in diretta dalle 20.30 sul canale 204 di Sky gli incontri della riunione Matchroom sul ring prestigioso di Manchester, con la telecronaca a cura di Mario Giambuzzi e Alessandro Duran, ex campione del mondo.

La sfida più attesa sarà quella tra i pesi leggeri Anthony Crolla (31-6-3) e Ricky Burns (41-6-1) in 12 round. Le altre sfide in programma saranno quelle tra Sam Eggington (21-3-0) vs Mohamed Mimoune (18-2-0) per il titolo europeo welter, Robbie Barrett (15-2-1) vs Lewis Ribson (12-0) per il titolo britannico dei leggeri.

Anthony Crolla vs Ricky Burns

