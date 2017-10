Parla a ruote libera, Carlo Ancelotti. Presente a Torino per ritirare il Premio letterario intitolato ad Antonio Ghirelli, il tecnico italiano torna ovviamente sull'avventura al Bayern Monaco terminata con l'esonero.

Sarei venuto anche se il Bayern Monaco non mi avesse cacciato, evidentemente volevano essere sicuri che arrivassi puntuale.

Esordisce con una battua, com'è nel suo stile. Elegante e moderato, proprio come i suoi maestri:

La tranquillità è il mio stile. Io ho avuto solo insegnanti calmi: la maestra, mio padre e Nils Liedholm. Quando allenavo il Real Madrid mi accusavano di avere un rapporto troppo stretto coi giocatori, al Bayern invece di non averlo. Si mettano d'accordo. La verità è diversa: io non voglio rapporti coi giocatori, li voglio con le persone.

Se ne sono dette tante sul suo esonero e sui motivi che hanno portato la dirigenza bavarese a prendere questa scelta. Ora parla Ancelotti:

In 22 anni non ho mai avuto rapporti difficili. Io faccio solamente delle scelte e serve intelligenza per capirle, oltre a una società che le difenda. La solidarietà dei colleghi mi ha fatto piacere, il calcio è così ed è inutile scandalizzarsi.