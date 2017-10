Il centrocampista si è rotto il crociato del ginocchio destro durante la partita col Perù e ha chiesto al medico della Nazionale di continuare a giocare.

Quando rappresenti un paese intero e hai sulle spalle la responsabilità di non deluderlo, accade di trovare energie sconosciute. Succede di rompersi il legamento crociato e chiedere al medico di giocare ugualmente. Così ha fatto Fernando Gago, centrocampista del Boca Juniors e della Nazionale argentina. Perché in ballo, ieri sera contro il Perù, non c'era solo una qualificazione ai Mondiali, ma l'orgoglio di un popolo che da sempre vive il calcio in maniera viscerale.

[PARTE MÉDICO] Fernando Gago sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior y ligamento lateral interno de su rodilla derecha. — Selección Argentina (@Argentina) October 6, 2017

Non poteva abbandonare i suoi compagni, non voleva lasciare il campo di battaglia. Si giocava a La Bombonera, casa sua. Alzare bandiera bianca era un'ipotesi che non aveva preso in considerazione. Qualunque cosa sarebbe successa. Ma il ginocchio lo ha tradito: crociato rotto, tutto finito. Ha sussurato a Messi: "Mi sono rotto il crociato". Poi si è diretto a bordocampo per ricevere le cure dei medici che hanno detto a Sampaoli di operare il cambio.

Non l'avessero mai fatto, Gago non ne voleva sapere di uscire. “Déjame jugar, déjame jugar!”, sono le parole urlate dall'ex Real Madrid e riprese dalle telecamere di TyCSports. Era entrato al 60' al posto di Banega, sei minuti dopo ha già dovuto lasciare il posto a Perez. Ma non prima di esser rientrato in campo e aver provato a stringere i denti. Ma era impossibile stare in piedi in quelle condizioni.