Tutti i titoli di WWE SmackDown in palio nel Pay-Per-View della gabbia: attesa per lo scontro tra Shane McMahon e Kevin Owens.

3 ore fa di Marco Ercole

Domenica 8 ottobre, sarà la notte di WWE Hell in a Cell. Direttamente dalla Little Caesars Arena a Detroit, in Michigan, il roster di SmackDown sarà di scena, con tutti i titoli in palio. Da quello WWE attualmente detenuto da Jinder Mahal, a quello femminile di Natalya, con la quale la redazione di FOXSports.it ha parlato pochi giorni fa.

Si continua poi con quello degli Stati Uniti di AJ Styles e gli altri dei campioni di coppia, il New Day. Tanta carne al fuoco nel primo PPV dedicato a SmackDown nel post Summerslam, che fa seguito a quello riservato a Raw, No Mercy, andato in scena due settimane fa.

Anche in questa occasione su FOX Sports potrete trovare la diretta scritta a partire dall'una di notte (quando comincerà il Kickoff show), di questa nona edizione dell'evento che si caratterizza appunto per la presenza di match nella gabbia, l'Hell in a Cell, appunto, da cui prende nome il Pay-Per-View di proprietà della WWE. E in questa occasione saranno almeno due gli incontri che si svolgeranno dentro questa barriera d'acciaio, alta circa sei metri, chiusa sul tetto e con la porta d'ingresso bloccata da un catenaccio e un lucchetto.

WWE Hell in a Cell, gli incontri

Si partirà ovviamente con il consueto spazio dedicato al Kickoff, dove la nuova coppia composta da Chad Gable e Shelton Benjamin, se la vedrà con gli Hype Bros, sempre più ai ferri corti dopo alcune discussioni e divergenze di opinioni palesate negli ultimi incontri. Con l'inizio dello show vero e proprio, invece, potremo assistere all'incontro tra Randy Orton e Rusev (con la possibilità di intervento di Aiden English), quello tra Dolph Ziggler e Bobby Roode, alla sua prima apparizione in un PPV dopo l'approdo ai main roster direttamente da NXT.

Poi ci sono i match titolati: il New Day se la vedrà in un Hell in a Cell Match contro gli Usos, stessa stipulazione d'incontro (anche se con l'aggiunta del Falls Count Anywhere nel secondo caso) scelta per il faccia a faccia tra Kevin Owens e Shane McMahon.

In palio pure il titolo di campionessa femminile di SmackDown di Natalya contro Charlotte Flair (con un occhio sempre su Miss Money in The Bank Carmella), così come quello degli Stati Uniti di AJ Styles, che affronterà Baron Corbin in un Single Match, sempre che non arrivino news in merito alla richiesta di Tye Dillinger di unirsi all'incontro. Il main event, infine, è quello che mette in palio la cintura più importante del roster, cioè quella che identifica il campione WWE, attualmente detenuta dall'indiano Jinder Mahal. Accompagnato come sempre dai Singh Brothers, il Maharajah se la dovrà vedere con Shinsuke Nakamura, per la prima volta maineventer di un PPV.

Tutti i vostri pronostici

Una gran bella card. E adesso, in attesa di Hell in a Cell, è il momento in cui dovete essere voi a dirci chi saranno i vincitori dei match in programma, selezionando la vostra preferenza nei sondaggi che trovate qui sotto.

Chad Gable e Shelton Benjamin vs Hype Bros

Kickoff Show

Chad Gable e Shelton Benjamin vs Hype Bros

Kickoff Show



Bobby Roode vs Dolph Ziggler

Single Match

Bobby Roode vs Dolph Ziggler

Single Match



Randy Orton vs Rusev

Single Match

Randy Orton vs Rusev

Single Match



Baron Corbin vs AJ Styles (C)

WWE United States Championship Single Match

Baron Corbin vs AJ Styles (C)

WWE United States Championship Single Match



Charlotte Flair vs Natalya (C)

SmackDown Women’s Championship Single Match

Charlotte Flair vs Natalya (C)

SmackDown Women's Championship Single Match



The Usos vs The New Day (C)

Hell in a Cell SmackDown Tag Team Championship Match

The Usos vs The New Day (C)

Hell in a Cell SmackDown Tag Team Championship Match



Shane McMahon vs Kevin Owens

Hell in a Cell Falls Count Anywhere Match

Shane McMahon vs Kevin Owens

Hell in a Cell Falls Count Anywhere Match



Shinsuke Nakamura vs Jinder Mahal (C)

WWE Championship Single Match