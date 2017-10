Sportività in una partita tra bambini: l'allenatore del Real Madrid ordina alla squadra di fermarsi per consentire il pareggio del Siviglia. Il gol era stato segnato col portiere a terra.

6 ore fa di Carlo Roscito

Una lezione di stile e soprattutto sportività. Il fair play spiegato e applicato fin dalla tenera età con un video che sta diventando virale in Spagna e non solo: una partita della categoria "Benjamines" (l'equivalente dei nostri "Pulcini") tra Real Madrid e Siviglia sta facendo il giro del mondo.

Il motivo? Un bambino dei blancos avanza nella metà campo avversaria e scaglia un tiro di sinistro appena arrivato fuori dall'area di rigore. Gol a porta vuota: non si era accorto che il portiere era accasciato a terra per infortunio.

Una volta realizzata la rete arrivano subito le scuse da parte di tutta la squadra, con il bambino in questione che non esulta nemmeno. Ma è ciò che succede appena dopo che servirà a tutti i bambini per sempre da insegnamento: il tecnico del Real Madrid chiama a sé l'intera formazione e ordina ai suoi di rimanere immobili per consentire al Siviglia di pareggiare immediatamente i conti in segno di fair play.

Il portiere del Siviglia viene portato fuori dal campo tra le braccia di uno dei dirigenti (nel frattempo viene sostituito dalla sua baby "riserva"). Ed è lì che il tecnico del Real Madrid consiglia al povero e "ingiusto" marcatore, e di seguito all'intera squadra, di permettere agli avversari di realizzare il gol del pareggio senza opporre la benché minima resistenza.

Il Siviglia batte a centrocampo dopo il fischio dell'arbitro, il numero 10 avanza incontrastato verso la porta del Real, "scarta" il portiere e deposita in rete il pallone. Un gesto di fair play bellissimo. Una partita che ai piccoli di entrambe le squadre sarà più utile di qualsiasi altra vittoria ottenuta finora sul campo.