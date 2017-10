Il giovane centrocampista senegalese parla in conferenza stampa del suo rapporto con l'allenatore boemo: "Con lui sto crescendo sia mentalmente che tatticamente".

3 ore fa di Daniele Minuti

La storia di Mamadou Coulibaly è sicuramente una delle più belle della scorsa stagione: il ragazzo senegalese è arrivato in Italia dopo un lunghissimo viaggio dal Nordafrica all'Europa ed è riuscito ad esordire in Serie A col Pescara a 18 anni appena compiuti.

Partito dal suo paese natale per arrivare in Marocco, Coulibaly attraversò il Mediterraneo su un barcone per approdare clandestinamente in Spagna e poi Francia. Dopo alcuni mesi passati fra Marsiglia e Grenoble, il classe 1999 arrivò in Italia, a Livorno, dove fu notato da Marino Camaioni, braccio destro del suo attuale agente Donato Di Campli. I due riuscirono ad ottenere un provino al Pescara per lui, che entrò nella primavera prima di stregare Oddo che lo fece debuttare anche nella massima serie.

Ora Coulibaly è diventato un titolare fisso della squadra abruzzese, retrocessa in Serie B, e Zeman lo ha schierato dal primo minuto in tutte le partite stagionali. Il senegalese è convinto che sotto la guida del tecnico boemo possa riuscire a migliorare e a giustificare le attenzioni che le big di Serie A gli hanno riservato in estate.

Coulibaly è convinto di poter crescere con Zeman

Dopo le ottime prestazioni dello scorso anno, Juventus, Inter e Milan avevano messo gli occhi su Coulibaly, ma come spesso accade quando si tratta di giovani, l'Udinese di Pozzo è arrivata prima. Il senegalese è costato 2 milioni di euro ed è rimasto in prestito al Pescara per farsi ancora le ossa in Serie B. Oggi il centrocampista è stato protagonista di una conferenza stampa e con le sue parole, riprese dal sito Forzapescara.com, ha chiarito di non pensare ai bianconeri e di voler far bene in Abruzzo.

Ogni tanto seguo l'Udinese, ma per ora penso alla mia squadra che è il Pescara e devo far bene qui. All'Udinese penserò solo dopo.

Dopo un inizio difficile, il 18enne sta pian piano trovando continuità di rendimento e questo è dovuto anche alla fiducia da parte del suo allenatore Zdeněk Zeman, che non ha mai rinunciato a lui nelle due partite di Coppa Italia e nelle prime 7 giornate di Serie B.

La partenza non è stata facile, ma l'ho superata e ora devo cercare sempre di migliorare. Le critiche sono normali, ho iniziato a giocare il vero calcio da quando sono arrivato in Italia, devo crescere tecnicamente. Non sono ancora perfetto e non lo sarò mai.

Coulibaly ha ribadito come la presenza in panchina di un maestro di calcio come il boemo possa risultare fondamentale nel suo processo di crescita, ed è consapevole di avere ancora tanto da lavorare per poter diventare un calciatore importante. Secondo il classe '99, Zeman è l'allenatore ideale per preparare un giovane ad affrontare quello che lui definisce "il vero calcio".