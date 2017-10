Polemica in casa Udinese: al centro della diatriba il rincaro dei biglietti in vista della sfida alla Juventus, con curve e settore ospiti che costeranno 55€.

di Massimiliano Rincione

La trasferta di Udine si preannuncia come una delle più salate di tutto il campionato per i tifosi della Juventus. Non c'è voluto molto prima che montasse la polemica per il rincaro dei biglietti della Dacia Arena, che ospiterà i campioni d'Italia domenica 22 ottobre, in una sfida valida per la nona giornata di Serie A. Cinquantacinque euro: a tanto ammonta la cifra richiesta dal club friulano per un tagliando in curva o nel settore ospiti.

Rincaro ulteriore dunque per settori i cui prezzi dovrebbero - in linea teorica - essere i più popolari in assoluto. E pensare che già l'anno scorso, per la medesima sfida, c'era chi si lamentava per un costo totale di 45 euro. Chiaramente è già partita la macchina della polemica sui social network, con i supporter della Juventus che non hanno utilizzato mezzi termini per definire la scelta del club dei Pozzo come dissennata.

E pensare che l'Udinese, almeno in termini di abbonamento, ha sempre offerto alcuni tra i prezzi più bassi di tutta la Serie A. Ma non è la prima volta che i bianconeri si trovano sommersi dalle critiche a causa degli assurdi importi richiesti per un turno casalingo. Un esempio lampante è quello del già citato match andato in scena tra i friulani e la Juventus nella stagione 2016-2017: già allora infatti furono in molti a criticare l'eccessivo aumento su tagliandi di curva e settore ospiti che, contro le altre big, non superano importi che vanno oltre i 35€.

Serie A: la Juventus alza la voce?

Non è da escludere una presa di posizione da parte della stessa Juventus nelle prossime ore, visto il malcontento serpeggiante tra i tifosi che, loro malgrado, si vedono negare una trasferta già di per se assai dispendiosa. E pensare che la Sampdoria, in vista della sfida alla compagine di Massimiliano Allegri del prossimo 19 novembre, ha imposto un prezzo di soli 30€ per curve e settore ospiti del Ferraris. Non resta dunque che attendere ulteriori risvolti in merito alla situazione, con la Serie A che diventa tuttavia sempre più costosa per tutti, supporter inclusi.