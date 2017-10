Come sempre, inglesi contro scozzesi: i primi favoriti, i secondi alla ricerca dell'impresa stile Braveheart. In diretta su FOX Sports venerdì 6 ottobre dalle 20.45.

1 condivisione 0 stelle

un'ora fa di Marco Ercole

Avete presente William Wallace? Sì, proprio lui, il patriota scozzese interpretato da Mel Gibson nel celebre film Braveheart. Ecco, sarebbe sufficiente ricordare la storia raccontata in quella pellicola per capire l’importanza di qualsiasi tipo di confronto tra Inghilterra e Scozia.

Non importa che sia una discussione politica, religiosa o una “semplice” partita di calcio. Quando si affrontano inglesi e scozzesi, le motivazioni sono sempre di un livello superiore alla norma. È il “derby” più antico del mondo (il primo precedente risale al 1872), sicuramente tra i più sentiti.

Inghilterra vs Scozia, il derby più antico del mondo

E il 6 ottobre - in esclusiva su FOX Sports alle 20.45, telecronaca di Riccardo Mancini - andrà di nuovo in scena, in un tesissimo match valido per la qualificazione al prossimo Europeo Under 21 che si terrà in Italia nel 2019. Pure in questa partita che si giocherà a Middlesbrough, come da tradizione l’Inghilterra rappresenterà il potere, la Scozia l’outsider, anche se solo per una questione di classifica: gli inglesi sono primi insieme all’Ucraina con 4 punti conquistati in due partite, la Scozia segue a quota 3, ma dopo una sola gara giocata.

Europei Under 21, Inghilterra vs Scozia

Per gli scozzesi vincere significherebbe quindi sorpasso e primo posto nel girone (l’Ucraina giocherà solo più avanti), per l’Inghilterra la possibilità di allungare e staccare i cugini. Che tra le loro fila non hanno certo William Wallace, ma quell’Oliver Burke del West Bromwich Albion (ed ex Lipsia) che, con la fascia di capitano al braccio, proverà a ottenere un risultato insperato contro un avversario che sulla carta, come sempre, parte con i favori del pronostico.

Oliver Burke, stella e capitano della Scozia Under 21

L’Inghilterra, guidata dalla stella Demarai Gray del Leicester City e dal capitano Joe Gomez del Liverpool, resta in gran parte la squadra campione del mondo Under 20 in carica e la grande favorita del girone di qualificazione. Ma la Scozia non ha nessuna intenzione di mollare in partenza, non sarebbe coerente con la sua storia. Anzi, non escludiamo che negli spogliatoi, prima della gara, Burke si lasci andare a un discorso motivazionale del genere:

Certo, chi combatte può morire, chi fugge resta vivo, almeno per un po'. Agonizzanti in un letto, fra molti anni da adesso, siete sicuri che non sognerete di barattare tutti i giorni che avrete vissuto a partire da oggi per avere un'occasione, solo un'altra occasione, di tornare qui sul campo a urlare ai nostri nemici, che possono toglierci la vita, ma non ci toglieranno mai la libertà.

Vi ricorda qualcuno?