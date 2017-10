Ha il cervello di Xavi e il cuore di Rino Gattuso. Di chi parliamo? Del giocatore di calcio perfetto secondo Andrea Pirlo. Al centrocampista del New York City è stato chiesto di dare vita a un calciatore ideale, prendendo in prestito una qualità tra i migliori al mondo. Ne è venuto fuori un elemento niente male.

Come detto, il cervello sarebbe di Xavi e il cuore di Gattuso, suo ex compagno al Milan e in Nazionale. E la visione di gioco? Modestia da parte, sarebbe la sua, "la migliore al mondo". E ancora, avrebbe la forza di Jaap Stam, il piede sinistro vellutato di Lionel Messi e i capelli di Hernan Crespo. Manca un piede, l'altro. Superfluo dirlo: il destro è di Andrea Pirlo.

Watch @Pirlo_official build his ultimate footballer with parts from himself, past teammates, and legends of the game... 👨‍🔧 #NYCFC pic.twitter.com/3ia5tNCyaC