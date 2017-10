L'attaccante ha lasciato in stampelle il centro sportivo del club: dai primi accertamenti sembra siano escluse lesioni. Si attende il bollettino medico.

16 minuti fa

Si ferma l'uomo più decisivo del Valencia, uno dei giocatori più in forma di tutta la Liga. Simone Zaza ha lasciato il centro sportivo di Paterna con le stampelle per un infortunio al ginocchio sinistro rimediato durante l'amichevole contro l'Eldense. La sua reazione in campo non promette nulla di buono, ma dai primi accertamenti sembra siano state escluse lesioni e che si tratti solo di una forte contusione. Bisognerà comunque attendere il bollettino medico per tirare eventualmente un sospiro di sollievo. In questa stagione Zaza ha segnato la bellezza di 6 gol in 7 giornate, viaggia a una media di quasi una rete a partita.

