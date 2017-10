Lo ha allenato nel 2013 quando sedeva sulla panchina del Sunderland, lo conosce bene e meglio di altri può esprimere un giudizio sulle sue qualità. Paolo Di Canio ha parlato dell'attaccante del Milan Fabio Borini. Lo ha fatto a Sky Sport pochi giorni dopo la sconfitta casalinga dei rossoneri contro la Roma.

Fabio Borini è un giocatore che conosco molto bene, l'ho avuto con me e lo vorrei in qualsiasi squadra… ma per non retrocedere. Per me è quel tipo di giocatore, se gli chiedi di concorrere per altro non sono sicuro possa essere utile. Al Sunderland lottava per non retrocedere, ora invece si ritrova titolare in una grande squadra come il Milan.