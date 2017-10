L'ex attancante del Bari non dimentica la vicenda di calcioscommesse che ha visto coinvolto il difensore dell'Atalanta: "Buon calciatore, ma prima bisogna essere uomini"

un'ora fa di Carlo Roscito

Senza peli sulla lingua. Vitali Kutuzov ricorda tutto delle sue esperienze in Italia. L'ex attaccante di Bari e Avellino, proprio a pochi giorni dalla sfida del campionato cadetto tra le due squadre, rilascia un'intervista a Tuttocalciopuglia.com.

Al sito internet racconta la crescita personale avuta sotto la guida tecnica di Antonio Conte e Giampiero Ventura. Ma c'è una cosa soprattutto che non ha dimenticato: la fiducia tradita da un suo compagno, Andrea Masiello.

L'attuale difensore dell'Atalanta venne squalificato per due anni e cinque mesi nel filone d'inchiesta legato al calcioscommesse. Troppo poco per il bielorusso. Che non ha perdonato l'accaduto e quindi ci va giù duro: "Prima di essere calciatori, bisogna essere uomini". Kutuzov ha ancora il rammarico di quella stagione maledetta per sé e per i compagni "innocenti".

Calcioscommesse, Kutuzov non dimentica: "Masiello? Quando lo vedo spengo la tv"

Andrea Masiello, al Bari dal 2008 al 2011: squalificato per calcioscommesse per 2 anni e 5 mesi

Kutuzov, che ha cambiato sport e ruolo (attualmente è il portiere dell'Hockey Club Diavoli Rossoneri Sesto San Giovanni), non accetta giustificazioni, non perdona a Masiello la vicenda legata al calcioscommesse:

Quando lo vedo, spengo la televisione. Mi dispiace per lui perché è un buon calciatore. Ma prima di essere giocatori, bisogna saper essere uomini.



Antonio Conte, 48 anni, ha allenato il Bari dal 2007 al 2009

Toni decisamente diversi, invece, per i due allenatori che forse gli hanno dato di più durante i suoi anni in Italia: