In diretta esclusiva su FOX Sports il match di qualificazione agli Europei Under 21 tra Inghilterra e Scozia. Fischio d'inizio venerdì 6 ottobre alle ore 20.45.

7 minuti fa

In attesa dell'Europeo Under 21 in programma in Italia nell’estate del 2019, Fox Sports propone il match di qualificazione tra l’Inghilterra Under 21 e la Scozia Under 21 protagoniste del Gruppo 4. Il match di qualificazione, in esclusiva per gli abbonati Sky, è in programma venerdì 6 ottobre sera alle 20.45 con la telecronaca a cura di Riccardo Mancini.