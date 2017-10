Moukoko continua a segnare senza sosta pur avendo appena 12 anni, ben tre in meno dei suoi avversari. Ed è precoce anche con le donne: la sua fidanzata ha 18 anni.

un'ora fa di Elmar Bergonzini

Sono tanti i motivi per parlare di Youssoufa Moukoko. Il problema è che probabilmente sono troppi. A soli 12 anni gioca con l’Under 17 del Borussia Dortmund. Vale a dire che affronta avversari che sono di 3 o di 4 anni più grandi di lui. E lo fa con risultati eccezionali: 17 gol in 8 partite.

Il mese scorso ha esordito anche con la nazionale tedesco U16, il più giovane di sempre a farlo, e Moukoko ha segnato una doppietta nella vittoria della Germania contro l’Austria per 2-1. Ora ha segnato ancora: un gol contro il Belgio nella gara che i tedeschi hanno vinto per 4-2. Non lo ferma nessuno.

Moukoko è un talento precoce. Inarrestabile. Ma secondo molti anche bugiardo. Mente sulla sua età. In Germania sono in molti a non ritenere possibile che abbia davvero 12 anni. I dubbi sorgono per quello che fa vedere in campo, ma anche guardandolo in faccia. Non ha i lineamenti di un bambino.

Negli ultimi giorni il Borussia Dortmund, per provare a mettere a tacere le polemiche e per fugare ogni dubbio, ha accettato, per bocca di Lars Ricken, il responsabile del settore giovanile giallonero, di sottoporre Moukoko a una RX del polso, in modo da stabilirne l’età ossea. Va però fatta una precisazione, perché l’età ossea non sempre corrisponde all’età effettiva.

C’è poi un ulteriore problema. Perché il padre di Moukoko non ha dato il permesso di svolgere l’RX. E il Borussia Dortmund non può di certo imporsi. Proprio in questi giorni poi, il ragazzo ha fatto parlare di sé anche fuori dal campo. Perché lì, se possibile, è ancora più precoce. Si è scoperto infatti che la sua fidanzata è una ragazza di 18 anni che attualmente gioca con l’Under 21 del St. Pauli. Sono tanti i motivi per parlare di Youssoufa Moukoko. Il problema è che probabilmente sono troppi.