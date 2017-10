L'estremo difensore del KV Mechelen, Colin Coosemans, fornisce l'assist al compagno per il 2-2 finale: è l'assoluto protagonista della partita.

1 condivisione 0 stelle

13 ore fa

È in corso la nona giornata della Jupiler League, la massima serie del campionato belga. Allo Stadio Le Canonnier si stanno affrontando Mouscron e KV Mechelen. I padroni di casa sono avanti 2-1, gli ospiti si riversano tutti in attacco alla ricerca del pareggio. Tutti. Anche il portiere Colin Coosemans. Proprio lui diventa il protagonista assoluto.

Riceve il pallone, lo perde e lo riconquista con la forza. Tenta un dribbling, gli riesce e mette in mezzo. La sfera arriva a Cobbaut che la mette in rete per il 2-2 finale. Tutti vanno ad abbracciare l'estremo difensore, il gol è suo. Lui corre a non finire prima di essere placcato dai compagni. Difficilmente dimenticherà questo giorno.