Jupp Heynckes dovrebbe diventare a breve il nuovo allenatore del Bayern Monaco. A 72 anni il tedesco tornerebbe sulla panchina dei bavaresi per la quarta volta: li ha già allenati dal 1987 al 1991, nel 2009 e infine dal 2011 al 2013. Ma non c'è ancora nulla di definito. Lo dice lui stesso che ha parlato al quotidiano Rheinische Post:

Nonostante l'età mi sento in buona forma. Tuttavia sono passati Quattro anni da quando ho lasciato il Bayern, il calcio è cambiato da allora e continua a cambiare. Mi hanno chiesto di assumere l’incarico di allenatore del Bayern Monaco fino a fine stagione. Abbiamo discusso di molte cose, in questo momento sto riflettendo. Non c’è ancora nulla di definito.