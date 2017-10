Finalmente ci sono data, luogo e avversario della prima difesa titolata di Max Holloway (18-3), campione dei pesi piuma UFC. L'hawaiano tenterà la prima difesa titolata il 2 dicembre, in occasione di UFC 218. Il suo avversario sarà colui che ha provato due volte (invano) a strappare la cintura a Jose Aldo: Frankie Edgar (22-5).

La Little Caesars Arena di Detroit sarà il teatro dello scontro titolato. Holloway conquistò il titolo di campione indiscusso a UFC 212, sconfiggendo per TKO Jose Aldo, dopo aver acciuffato la cintura di campione ad interim riservando lo stesso trattamento all'ex campione dei pesi leggeri UFC Anthony Pettis lo scorso dicembre.

"Blessed" ha un'impressionante striscia vincente di undici incontri, culminata con il successo sul brasiliano. La sua ultima sconfitta risale al 2013, l'artefice fu Conor McGregor. Ed è proprio McGregor a lodare Holloway e le sue imprese, aprendo anche a un possibile incontro nella categoria dei leggeri.

Edgar è al terzo tentativo di conquistare la cintura delle 145 libbre, avendo collezionato due sconfitte contro Aldo, unico atleta a batterlo nella categoria dei pesi piuma, divisione nella quale l'americano detiene un record di 7 vittorie e 2 sconfitte. Edgar ha adesso 35 anni ed è reduce da importanti vittorie su Jeremy Stephens e Yair Rodriguez.

Nel frattempo, direttamente da Glasgow, Scozia, Conor McGregor fa i suoi complimenti all'attuale campione delle 145 libbre.

Ha fatto un gran lavoro. Ha scalato la classifica e si è preso la cintura. [...] Ha perso contro di me, ma ha preso tutto di petto ed è rimasto calmo. [...] È così che faccio io, è così che ha fatto Holloway. Ha unificato la cintura contro Aldo, io li ho battuti entrambi, è difficile fare una scelta per me. Se Max volesse salire di categoria, potrei farci un pensiero. Vedremo. Questa è un'opzione, ed è una di quelle meno probabili.