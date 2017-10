L'attaccante dal Belgio tranquillizza il mister: "Lo capisco, giochiamo ogni tre giorni ma non sono stanco. E sogno lo Scudetto". Il ct Martinez pronto a schierarlo.

un'ora fa di Francesco Bizzarri

Non fermate quell’uomo, non fermate Dries Mertens. L’attaccante del Napoli, in ritiro con il Belgio, non vuole sentir parlare di turnover. Eppure mister Sarri è preoccupato: si è sempre affidato a lui, non ci ha mai rinunciato.

In effetti la punta continua a vivere il suo momento magico: 11 presenze totali, 9 gol e 5 assist. Fondamentale per una squadra prima in classifica che punta a vincere la Serie A e in corsa per la Champions League.

Dries Mertens ora è con la sua Nazionale. E guarda caso il ct Martinez è pronto a schierarlo da prima punta (Romelu Lukaku è out), lo stesso ruolo che gli ha cucito addosso Sarri al Napoli. Sfida alla Bosnia di Dzeko il 7 ottobre, poi tocca a Cipro 3 giorni dopo. Con un pensiero rivolto sempre agli azzurri.

Napoli, Mertens mai stanco: pronto a giocare sempre

Dries Mertens è il bomber del Napoli. Ma soprattutto uno degli stacanovisti del gruppo: 831' giocati, il mister difficilmente rinuncia a lui. In questa pausa dal campionato di Serie A, ecco un’altra fatica: il Belgio ha chiamato, lui è sempre presente. Ai microfoni de Le Soir, il folletto belga ha ammesso:

Capisco Sarri quando parla di stanchezza, giochiamo ogni tre giorni e abbiamo già subito degli infortuni. Io comunque non mi sento stanco: ho avuto modo di riposare in passato quando ero in panchina pure nel Belgio. Io prima punta? Vedremo. Sono cambiato molto come giocatore. Credo di essere diventato più forte e ho ancora margini di miglioramento.

Verso l’infinito e oltre. Sogna tutta Napoli, sogna pure Mertens:

Per lo Scudetto sappiamo che possiamo fare grandi cose, ma ci sono tante squadre concorrenti in Serie A e dunque è difficile. Sogniamo insieme e speriamo che il titolo arrivi. Il paragona con Maradona? Divertente, ma resto con i piedi per terra. Provo a trarre vantaggio da questo momento e spero che possa durare quanto più possibile. A Napoli sto bene, lì sono diventato un giocatore importante.