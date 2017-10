Torna la NHL su FOX Sports: c'è grande attesa per l'esordio dei Golden Knights, la nuova franchigia di Las Vegas.

di Roberto Marchesi

Lo sport unisce. Si dice spesso, forse troppo. Ma ora dobbiamo dirlo un po' più forte. Forse, che la NHL parta ora e che celebri la nascita dei Golden Knights dobbiamo festeggiarlo tutti. Perché sì. Dopo quanto successo a Las Vegas, niente può fare meglio di una nuova vita. Un nuovo sogno da vivere sul ghiaccio rincorrendo il puck. La visita alla centrale di Polizia avvicina ancora di più i giocatori, pardon gli uomini, che di Las Vegas saranno porta bandiera in tutto il nord america.

Golden Knights, sì, cavalieri d'oro. Un nome che porta con sé tutto. Perché in una franchigia NHL a Las Vegas, oggi, c'è il riscatto delle contraddizioni americane unito alla voglia di vincere sempre. In tutto. Contro tutto e tutti.

Anche contro la follia umana. Una follia umana che non deve farci perdere la voglia di sognare anche sul ghiaccio. Anche per un gol o per una penalità. Lo sport più aggressivo del mondo ha aperto il cuore e tra poco apre anche la stagione. Si riparte da qui. Dal bis di Crosby e il sogno infranto di Ovechkin.

Dalle parate di Lundqvist e i numeri di Gadreau. Ci sono tutti. Ci saremo noi. Ci saranno anche loro. I nuovi Golden knights. Che hanno voluto timbrare il loro ghiaccio con i nomi degli abbonati. I nomi degli altri, quegli altri, ce li hanno tatuati sul cuore.

As part of Vegas, the Golden Knights will be part of the healing process.



More: https://t.co/dGCJdytOsR pic.twitter.com/GVVF1JI1p3 — Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) October 4, 2017

Grateful to live in a city with @LVMPD. pic.twitter.com/FkllioiCNL — Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) October 4, 2017

James Neal speaks about being a part of Vegas. pic.twitter.com/qEcnXPFIX9 — Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) October 3, 2017