A cinque giorni dall'uscita dall'uscita di FIFA 18 EA rilascia la prima patch per PC: migliorata l'IA dei portieri e ridotta l'accuratezza dei tiri di precisione.

42 minuti fa di Massimiliano Rincione

Il primo dente è stato tolto. A cinque giorni dalla messa in commercio di FIFA 18 EA rilascia la prima patch per PC, con la software house statunitense che promette il fixing di alcune tra le problematiche più fastidiose del titolo. Le due migliorie più importanti ed evidenti sono chiaramente quelle legate all'incremento dell'intelligenza dei portieri e alla riduzione dell'accuratezza dei tiri di precisione. Con il nuovo aggiornamento infatti verrà risolta una delle lacune più grosse dell'attuale versione, ovvero quella sorta di bug che portava ad un'altissima percentuale di reti sulle conclusioni a giro.

Le reazioni degli estremi difensori saranno dunque più realistiche, con conseguente diminuzione delle goleade a cui abbiamo assistito nei primi giorni di gioco con FIFA 18. Migliorate inoltre alcune specifiche delle varie modalità di gioco, con improvements di secondo piano su Ultimate Team e The Journey. Altre importanti problematiche risolte saranno quelle legate alle varie animazioni di gioco, rese più fluide. Fixati anche i suoni, non propriamente perfetti nel porting per PC.

Per quanto riguarda infine la modalità single player EA s'è limitata a ridurre il grado di difficoltà nei livelli amatore e semi-pro, con i videogiocatori che potranno constatare con mano la bontà del lavoro degli sviluppatori anche nella modalità carriera - tra le altre -. Il download di questa prima patch è già disponibile su Origin, con gli utenti che dovranno scaricare un file da 1,27 gb.

FIFA 18: a quando la prima patch per consolle?

I problemi di FIFA 18 però non si limitano soltanto ai topic menzionati in questo primo aggiornamento. D'altronde EA ci ha abituato spesso e volentieri al rilascio di patch in serie durante i primi mesi di vita del gioco, con gli utenti che accusano la software house di aver rilasciato una versione incompleta e piena di bug. Al di là delle sterili diatribe da forum non possiamo però non menzionare il disastro cromatico legato alle divise arbitrali, i cui colori alle volte sono gli stessi delle casacche dei club. Probabile che questa ed altre questioni vengano risolte già a partire dal prossimo update, con il primo aggiornamento per consolle che dovrebbe arrivare in queste settimane.