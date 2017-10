I nerazzurri non hanno mollato il centrale del Bayern Monaco, che in estate era stato bloccato da Ancelotti. Ci sarebbe l'ok del giocatore per gennaio.

2 condivisioni 0 stelle

un'ora fa di Alberto Casella

Meno di due mesi fa erano stati davvero vicini, l'Inter e Arturo Vidal. Solo l'intervento deciso - quasi in tackle, come quando governava il centrocampo di Roma e Milan - di Carlo Ancelotti aveva bloccato il passaggio del cileno nel calciomercato estivo dal Bayern Monaco a Spalletti.

A dire il vero ad affiancare la presa di posizione di Carletto c'erano state anche le nuove direttive giunte dalla Cina. Un po' per i non del tutto risolti problemi col fair play finanziario e un po' per i paletti posti dal governo di Pechino sugli investimenti all'estero, Suning dovette improvvisamente chiudere i rubinetti, costringendo Sabatini e Ausilio a fermarsi sul più bello.

Il tecnico nerazzurro cercò, abbozzando, di buttarla sul ridere:

Quando parlavate di Vidal e Sanchez, ero al cancello a guardare se arrivavano. Poi mi sono dato un pizzicotto, ma devo dire che sono contento di quello che ho.

E con quello che aveva e ha Spalletti sta dimostrando, almeno per il momento, di saper lottare per portare il club verso quello che è il traguardo dichiarato per questa stagione: uno dei primi quattro posti, quelli che danno diritto a disputare la prossima edizione della Champions League.

Calciomercato Inter: la pista porta a Vidal

Almeno per il momento, appunto, perché lo stesso Spalletti è ben conscio di quali siano i limiti della sua squadra, che probabilmente sta già rendendo persino oltre le più rosee aspettative e sa che a gennaio il calciomercato dell'Inter non potrà prescindere da un rinforzo pesante a centrocampo, meglio se è un top player di lotta e di governo. Un identikit che porta dritto ad Arturo Vidal.

Con Skriniar adesso la difesa è blindata, al massimo può servire un rincalzo soprattutto dopo l'infortunio a Vanheusden: lo slovacco è stato sorprendentemente lesto a trovare subito un'intesa perfetta con Miranda e i soli 3 gol al passivo lo dimostrano, ma gli esperimenti continui in mezzo al campo, per evitare qualche pericolosa amnesia di troppo e trovare maggiore spinta in avanti, dimostrano che qualcosa ancora non va.

Difesa blindata, manca la spinta in avanti

Miglior difesa della Serie A, l'Inter sta infatti dimostrando qualche difficoltà a innescare Mauro Icardi, tanto che il suo attacco ha segnato solo due reti in più di quello dell'Udinese, che pure ha 13 punti in meno in classifica. Vidal sarebbe probabilmente l'inserimento perfetto, l'ingranaggio con i dentini giusti per far funzionare il meccanismo messo in piedi da Spalletti.

A gennaio Suning dovrebbe avere il via libera da Pechino, al Bayern non c'è più Ancelotti a fare da diga, i rapporti fra i due club sono ottimi e il giocatore avrebbe dato il suo placet già ad agosto: tutti indizi che portano a pensare che Vidal potrebbe arrivare all'Inter già nel calciomercato di gennaio, magari in prestito con obbligo di riscatto, in modo da non appesantire il bilancio di questa stagione. Spalletti e Icardi già si fregano le mani.