3 ore fa di Carlo Roscito

Piccola avvertenza: questo articolo è vietato ai minori di 18 anni. E dedicato soprattutto ai maschietti: perché conoscevamo club che avevano avuto la brillante idea di farsi sponsorizzare le maglie da alcuni siti porno, ma questa è veramente nuova. Stavolta è direttamente un'attrice porno a stringere la partnertship con una squadra di calcio.

Tutto vero, è successo in Germania e la trovata è opera della SV Oberwürzbach, formazione della sesta divisione tedesca. L'idea nasce così, su suggerimento del direttore sportivo Torsten Nelz. Uno bello sveglio.

Ed ecco che allora l'attrice hard "Lena Nitro" viene contattata per mettere il proprio nome sul petto dei calciatori. "Ho parlato della nuova stagione con l'allenatore Erik Baus e il capitano Jens Ebersold, volevamo fare qualcosa di pazzesco per noi e per il calcio", ribadisce alla Bild il ds navigato (chissà su quali siti, ma a questo punto lo immaginiamo). Proprio Nelz, accompagnato dal portiere Mark Lang, è andato personalmente a chiudere la trattativa. E ti credo.

La vera mossa di marketing 2.0 sta nel contattare e incontrare "tête-à-tête" la 30enne attrice porno "Lena Nitro". In passato già altri club di calcio si erano legati ad alcuni portali a luci rosse. Negli Stati Uniti, per esempio, il Washington Square - squadra amatoriale del Massachusetts - aveva scelto di farsi sponsorizzare dal sito RedTube.

In Belgio, invece, era stato il piccolo club Villers-devant-Orval ad aver avuto la pensata puntando sul sito Jacquie et Michel (se conoscete anche questo, allora significa che siete degli esperti del settore). Chissà quante maglie taglia XXX-L avranno venduto.

Comunque, di buona Lena, torniamo all'accordo dell'Oberwürzbach. Affare fatto, senza troppi preliminari. Lei, subito entusiasta: "È tutto super, sono eccitata all'idea". Loro, i calciatori, neanche a dirlo. Come si dice? Ah (ah), sì: al porno non c'è mai fine.