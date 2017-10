Bundesliga, Bayern Monaco: per il dopo Ancelotti c'è Heynckes

Jupp Heynckes dovrebbe succedere a Carlo Ancelotti sulla panchina del Bayern Monaco . Questa la notizia dell'ultima ora riportata da Kicker e dalla Bild. Si tratterebbe di un ritorno visto che Heynckes ha già allenato i bavaresi tre volte: dal 1987 al 1991, per un breve periodo nel 2009 e infine dal 2011 al 2013. La bacheca? Ricchissima. Tre Bundesliga (1988/89, 1989/90, 2012/13), 1 Coppa di Germania (2012/13), 3 Supercoppe di Germania (1987, 1990, 2012) e soprattutto 1 Champions League (2012/13).

Il tecnico 72enne è balzato in pole position.

