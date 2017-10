L'esonero di Carlo Ancelotti continua a generare reazioni e commenti. Tra gli ultimi spicca quello di Markus Babbel, ex difensore del Bayern Monaco che è intervenuto nella trasmissione sportiva tedesca Sky90.

Attuale tecnico del Lucerna, Babbel vanta 261 presenze e 17 gol con i bavaresi. Secondo lui tra i principali responsabili dell'esonero di Ancelotti c'è sicuramente Ribery:

Si conosce per i suoi momenti di rabbia. Va a sfogarsi spesso con il Presidente Uli Hoeness e si lamenta di tutto. Credo sia sbagliato andare a piangere dai dirigenti. Mi dà fastidio che tutta la responsabilità sia ricaduta su Carlo Ancelotti. Ribery è stato un giocatore fantastico in passato per il Bayern, ma ora non lo è più. Non ha segnato un gol nelle ultime due edizioni di Champions League(non esulta dall'11 marzo 2015, 7-0 contro lo Shakhtar, ndr) e crede di essere allo stesso livello di Messi o Cristiano Ronaldo.