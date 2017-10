Torna il Campionato del Mondo di Rally con la terzultima prova iridata nonché unica gara mista della stagione. Si parte giovedì 5 ottobre con il classico shakedown di Salou.

0 condivisioni 0 stelle

58 minuti fa di Marco Giordo

Niente super speciale a Barcellona. Questa la prima novità di rilievo della 53a edizione del Rally Catalunya Costa Daurada, terzultima prova iridata e unica gara mista della stagione, in programma questo weekend a Salou. La giunta barcellonese presieduta dalla "alcadesa" Ada Colau non ha consentito di far disputare nuovamente a Montjuic l’affascinante crono d'apertura della gara, che tanto successo aveva riscosso negli ultimi tre anni. Il rally resterà quindi ambientato solo nel sud della Catalogna nelle province di Tarragona e Lleida con tre tappe, la prima su terra e le altre due su asfalto, per un totale di 312 km cronometrati suddivisi in 19 prove speciali.

La grande novità di quest’anno sono le 5 speciali su asfalto in tutto o in parte nuove, tra le quali figura anche la power stage che si svolgerà sul crono di Santa Marina di 14,50 km, che in pratica rispetto al passato verrà disputata al contrario. Confermato il parco assistenza nella location di Port Aventura alla periferia di Salou, il rally inizierà con il classico shakedown di Salou, in programma alle 8 del mattino di giovedì 5 ottobre. Si continua poi venerdì mattina con la prima tappa su terra che prevede 115,90 km cronometrati suddivisi in 6 prove speciali, vale a dire quelle di Caseres (12,50 km), Bot (6,50 km) e Terra Alta (38,95 km) ripetute due volte ed inframmezzate dall’assistenza prevista a metà giornata a Port Aventura.

La seconda tappa su asfalto prevede invece 121,86 km cronometrati e 7 speciali, cioè quelle di El Montmell (24,40 km), El Pont d’Armentera (21,29 km) e Savallà (14,12 km) ripetute due volte a cui si aggiungerà a fine giornata il crono cittadino di Salou di 2,24 km. La gara catalana si concluderà domenica 8 ottobre con la terza tappa sempre su asfalto, lunga 74,26 km cronometrati e composta da 6 crono, vale a dire quelli ripetuti due volte di L’Albiol (6,28 km), Riudecanyes(16,35 km) e la power stage di Santa Marina (14,50 km) che verrà trasmessa in diretta TV in Italia alle ore 12 su FOX Sports.

WRC, Rally di Spagna: tutto pronto in Catalunya

Sono 72 gli equipaggi iscritti al 53° Rally Catalunya Costa Daurada, con 13 Wrc Plus al via tra le quali la novità principale sarà l’esordio al volante della Hyundai i20 Wrc del norvegese Andreas Mikkelsen, mentre le tre C3 al via saranno affidate stavolta a Kris Meeke, Stéphane Léfévbre e Khalid Al Qassimi. Nel Wrc 2 i favoriti per la vittoria sono il céco Jan Kopecky (Skoda Fabia R5) ed il finlandese Teemu Suninen (Ford Fiesta R5), con il britannico Gus Greensmith sull’altra Fiesta della MSport in veste di outsider.

C’è da evidenziare poi l’esordio del giovane finlandese Juuso Nordgren sulla seconda Skoda Fabia ufficiale, e il gradito ritorno del pilota di ACI Team Italia Fabio Andolfi, navigato nuovamente dopo oltre un anno e mezzo dall’esperto Simone Scattolin, sulla Hyundai i20 R5 della Romeo Ferraris. Al via anche Simone Tempestini e Giovanni Bernacchini (Citroen Ds3 R5), mentre nel Wrc 3 c’è da segnalare la presenza del francese Raphael Astier (Peugeot 208 R2), e nello Junior quella del pilota di casa Nils Solans (Ford Fiesta R2) che cercherà di griffare il titolo iridato a Salou, dopo essersi aggiudicato in Germania quello del Wrc 3. Sarà al via della gara anche il giornalista tedesco Reiner Kuhn, al volante di una Ford Fiesta R2 navigato da Ella Kremer.