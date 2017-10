Mara Romero Borella sostituirà Andrea Lee, avversaria originale di Kalindra Faria, trentunenne fighter brasiliana. Il match sarà in main card.

3 ore fa di Giovanni Bongiorno

Un'altra fighter italiana in UFC. Sarà Mara Romero Borella (11-4, 1 NC), detta "Kunoichici", a fare il suo esordio nell'ottagono in occasione di UFC 216. La Borella deve aver impressionato i vertici UFC con la vittoria su Milana Dudieva (11-6) a Invicta FC 24.

Borella, 31 anni, esordirà in main card contro la brasiliana Kalindra Faira (18-5-1), trentunenne brasiliana con sette KO e cinque sottomissioni all'attivo in carriera. La nostra connazionale sostituirà Andrea Lee (8-2). La conferma è arrivata da MMA Fighting e da Ariel Helwani. Andrea Lee, dopo essere risultata positiva all'uso di diuretici nel marzo 2016, dovrà affrontare un periodo di sei mesi di prova sotto il regime USADA.

Faria ha affrontato avversarie del calibro di Claudia Gadelha, Karolina Kowalkiewicz e Jessica Aguilar e ha vinto gli ultimi tre match in carriera. Di certo non un'avversaria di comodo per la nostra terza fighter in UFC al momento. Borella si aggrega infatti a Marvin Vettori e Alessio di Chirico, nell'organizzazione già da un anno.

Mara Borella festeggia la vittoria su Milana Dudieva a Invicta FC 24

UFC 216, il momento di Mara Borella

Mara Borella ha dimostrato solidità psicofisica in diverse occasioni, ultima ma non meno importante, la sua battaglia nel main event di Invicta FC 24, vinta per decisione non unanime contro Milana Dudieva. Cinque vittorie consecutive, tre vittorie su undici arrivate via KO, quattro via sottomissione, Borella è un'atleta molto solida che ha dimostrato capacità d'espressione in ogni area del combattimento. L'occasione arriva per Mara a 31 anni compiuti, nella massima forma fisica e mentale. L'incontro è attualmente in main card, pertanto, salvo cambiamenti dell'ultimo minuto, il match si vedrà come al solito su FOX Sports, canale 204 della piattaforma Sky, nella notte fra sabato 7 e domenica 8 ottobre.