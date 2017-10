Europa League: il Milan vince al 94', ok la Lazio. Atalanta da applausi

Serie A, Lazio: Curva Nord squalificata due turni per cori razzisti

La squalifica era di un turno ma si è raddoppiata perché la Lazio era sottoposta a una "sospensione condizionale", dovuta sempre a cori razzisti rilevati durante l'ultimo derby con la Roma. Il club di Lotito era stato avvertito che in caso di analoga violazione, la sospensione sarebbe stata revocata e la sanzione aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione. Così è andata.

