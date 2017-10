Real Madrid: preoccupazione per l'infortunio di Carvajal

Ansia e cautela nel club madridista per il laterale destro di Zidane, che era l'unico della squadra a essere sempre sceso in campo: 990 minuti in 11 match.

3 ore fa di Alberto Casella

