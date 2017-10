Il gallese ha lasciato il ritiro della Nazionale a causa dell'ennesimo infortunio al polpaccio sinistro: dovrà restare ai box un mese e salterà le partite contro Irlanda e Georgia.

2 ore fa

Un appuntamento fisso, quasi una ricorrenza. Gareth Bale alza bandiera bianca dopo l'ennesimo infortunio della sua carriera. Nella giornata odierna il gallese del Real Madrid ha lasciato il ritiro della Nazionale per colpa di un infortunio al polpaccio sinistro. Una lesione al muscolo del gemello che lo costringerà ai box per un mese.

Le prime partite che salterà saranno quelle del Galles contro Irlanda e Georgia, le ultime valide per le qualificazioni ai Mondiali di Russia 2018 e fondamentali per la formazione di Coleman che deve mantenere il 2° posto nel Gruppo D.

Per Bale questo è il primo infortunio in stagione, ma è il 13esimo da quando gioca nel Real Madrid. Ad oggi aveva marcato presenza in 9 partite su 11 tra tutte le competizioni, saltando il ritorno della Supercoppa di Spagna e il match di Liga con l'Alaves.

Real Madrid, calvario Gareth Bale

La scorsa stagione sono stati ben 28 su 60 i match del Real Madrid saltati da Bale, la maggior parte a causa della lussazione traumatica dei tendini peronei della caviglia destra - rimediata a novembre 2016 - che lo ha costretto a finire sotto i ferri. E nonostante il ritorno in campo nella parte finale dell'annata, Zidane decise di lasciarlo fuori dall'undici titolare nella finale di Champions League vista la forma fisica insufficiente.

Nella stagione 2015/16 saltò 15 partite per un infortunio al soleo della gamba destra, la 2014/2015 è stata invece la migliore dal punto di vista fisico: soltanto tre le partite in cui diede forfait. E infine, durante la prima stagione con i Blancos non riuscì a disputare cinque partite per infortuni al soleo e al quadricipite. In totale, da quando è a Madrid, sono 250 i giorni di "assenza" causa infortunio.