La 7a giornata del campionato cadetto si gioca fra il 7 e l'8 ottobre: trasferta in Piemonte per la capolista, inseguita da Perugia, Palermo e Avellino.

0 condivisioni 5 stelle

4 ore fa di Daniele Minuti

Se nel prossimo fine settimana le squadre di Serie A non scenderanno in campo per via della pausa per le partite delle Nazionali, il campionato cadetto non si ferma: il prossimo turno di Serie B infatti si giocherà nel week-end fra sabato 7 e domenica 8 ottobre.

Dopo il pareggio casalingo contro la Cremonese che è valso il primo posto solitario in classifica, il Frosinone vuole mantenere (o aumentare) il suo vantaggio sulle inseguitrici nell'impegno in trasferta contro il Novara del posticipo domenicale. Alla rincorsa dei ciociari ci sono Perugia, Palermo e Avellino, lontane solamente un punto.

Fra le altre partite del turno, il Pescara di Zeman cercherà di vincere la seconda partita consecutiva, mentre Empoli e Carpi proveranno ad agganciare il treno delle squadre di testa della Serie B negli incontri del pomeriggio di domenica contro Foggia e Venezia.

Il prossimo turno di Serie B si apre con Salernitana-Ascoli

Prossimo turno di Serie B, sabato apre Salernitana-Ascoli

La 7a giornata si aprirà sabato 7 ottobre: il primo degli anticipi si giocherà alle 18:00 fra Salernitana e Ascoli, entrambe reduci da un pareggio nell'ultimo turno, mentre alle 20:30 il Cesena ospiterà lo Spezia per cercare di cancellare la bruttissima sconfitta per 5-2 subita in casa della Pro Vercelli.

Il Pescara cerca la seconda vittoria di fila

In 3 all'inseguimento del Frosinone, che chiude domenica sera

Nell'insolito anticipo di Serie B alle 12:30 di domenica, il Cittadella farà visita al Pescara di Zeman, con i veneti che arrivano dalla sconfitta casalinga contro l'Entella, mentre i ragazzi del boemo sono in cerca della seconda vittoria consecutiva, cosa mai accaduta in questo campionato. Alle 15:00 si giocano 7 partite: Perugia, Palermo e Avellino cercheranno di agganciare o a sorpassare momentaneamente il Frosinone nei rispettivi impegni contro Pro Vercelli (che nell'ultima giornata ha trovato la sua prima vittoria), Parma e Bari.

A chiudere la giornata sarà proprio la squadra ciociara, che alle 20:30 proverà a difendere il primato in casa del Novara. Dopo il deludente pareggio al debutto nel suo nuovo stadio, il Frosinone vuole tornare a raccogliere i 3 punti contro i piemontesi che sono in un momento negativo e non trovano una vittoria da ben 3 giornate.

La classifica dopo la 7a giornata

Frosinone 14; Perugia, Palermo e Avellino 13; Empoli e Carpi 11; Pescara, Cittadella, Venezia, Parma e Spezia 10; Brescia, Bari e Virtus Entella 9; Cremonese e Salernitana 8; Novara, Ascoli e Foggia 7; Ternana e Pro Vercelli 5; Cesena 4.