L'attaccante spagnolo ha rimediato una lesione di secondo grado: resterà ai box per circa 6 settimane e sarà costretto a saltare le partite di Champions League contro la Roma.

6 ore fa

lesione muscolare di secondo grado al bicipite femorale della coscia sinistra e sarà costretto a restare ai box per circa 6 settimane. Non è escluso che lo spagnolo possa rientrare prima, di certo non forzerà troppo il recupero per evitare ricadute. Antonio Conte ha ricevuto una pessima notizia: Alvaro Morata si è procurato contro il Manchester City unaal bicipite femorale della coscia sinistra e sarà costretto a restare ai box per circa 6 settimane. Non è escluso che lo spagnolo possa rientrare prima, di certo non forzerà troppo il recupero per evitare ricadute.

Morata potrebbe saltare ben 7 partite del Chelsea , tra cui il doppio impegno di Champions League con la Roma in programma il 18 ottobre a Stamford Bridge e il 31 allo Stadio Olimpico. Dovrebbe dare forfait anche contro Crystal Palace (14 ottobre), Watford (21 ottobre), Everton (25 ottobre), Bournemouth (28 ottobre) e Manchester United (5 novembre). Il rientro è probabile per la sfida di Premier League in casa del West Bromwich prevista per il 18 novembre.

Una botta tremenda per il Chelsea di Conte, che perde un giocatore da 7 gol (6 solo in Premier League, 1 un Champions League) in 9 presenze stagionali. Per forza di cose adesso avrà più spazio Michy Batshuayi, il man of the match dell'emozionante gara vinta 2-1 al Wanda Metropolitano contro l'Atletico Madrid. Il belga non deve sprecare l'occasione.