Maradona a Napoli: "Io cittadino onorario per soldi? Vi sputo"

La partita tra Larissa e PAOK Salonicco, valida per la sesta giornata della Super League greca, stava terminando sul risultato di 1-1. Mancavano pochi secondi quando Omar El Kaddouri ha avuto un battibecco con la panchina avversaria, si è avvicinato a bordocampo e ha ricevuto uno sputo dal presidente della squadra di casa Alexis Kougias. Si attendono provvedimenti per quanto successo all'AEL FC Arena.

È successo nel finale della partita tra Larissa e PAOK Salonicco valida per la sesta giornata della Super League greca e terminata 1-1.

Con il tuo consenso, questo sito internet utilizza cookies di terze parti per migliorare la tua esperienza. Puoi conoscere di più sul nostro utilizzo dei cookies e su come modificare le impostazioni nella nostra Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all'utilizzo dei cookies.

OK