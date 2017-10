Il tecnico italiano è a Gerusalemme su invito della ONG 'Assist for peace': "Se sarò il prossimo allenatore del Paris Saint-Germain? Andrò in vacanza per 10 mesi".

Prima uscita pubblica per Carlo Ancelotti dopo esser stato esonerato dal Bayern Monaco. Il tecnico italiano ha parlato a Gerusalemme dove era stato invitato dalla ONG "Assist for peace". Dopo aver messo piede in un campo di calcio del patriarcato armeno insieme a bambini cristiani, musulmani ed ebrei, non si è sottratto alle inevitabili domande sulla fine dell'esperienza bavarese.

Meglio tacere. Dico solo che sono molto contento di essere qui, è un impegno che volevo mantenere. I bambini sono il nostro futuro.

Poi gli viene chiesto se sarà il prossimo allenatore del PSG. Lui sbuffa e risponde:

Domani tornerò in Europa e andrò in vacanza per 10 mesi. Parlerò dell'eventuale nuovo club il prossimo anno.

Poche ma significative parole. Ancelotti deve ancora smaltire la delusione.