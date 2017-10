Il difensore bianconero: "Preferisco non commentare, ma sicuramente siamo stati danneggiati". Allegri: "Andrebbe utilizzato solo per situazioni oggettive".

La partita tra Atalanta e Juventus, valida per la settima giornata di Serie A, si è lasciata dietro uno strascico di polemiche riguardanti l'utilizzo del VAR. L'ausilio tecnologico è stato usato in due occasioni, entrambe nella ripresa: per annullare un gol a Mandzukic e assegnare un rigore ai bianconeri.

Nel primo caso, Damato ha ravvisato un fallo di Lichsteiner all'inizio dell'azione che ha poi portato alla rete del croato, mentre nel secondo il direttore di gara ha riguardato in video il presunto tocco col braccio di Petagna, assegnando il penalty.

Nel post partita, le scelte dell'arbitro sono state molto criticate e la maggior parte dei commenti hanno riguardato l'uso del VAR. In particolare Allegri si è detto molto dubbioso sull'utilizzo dello strumento tecnologico in casi soggetti a valutazione come quelli del gol annullato a Mandzukic, mentre Chiellini ha dichiarato che la Juventus è stata sicuramente danneggiata.

Allegri ha criticato il VAR

Serie A, Allegri: "Il VAR va usato per episodi oggettivi"

Nelle scorse settimane Allegri si era detto più volte scettico sull'utilizzo del Video Assistant Referee, strumento che ritiene utile ma che a suo dire necessita di una regolamentazione più chiara anche se è solo al suo primo anno in Serie A, per evitare casi controversi come quelli di ieri sera.

Il VAR è strumento importante, ma se vogliamo usarla per episodi soggettivi, il calcio non sarà più uno sport. A marzo, quando ci si giocherà la stagione, le partite dureranno 3 o 4 ore.

Su un episodio come quello del gol annullato, il regolamento del VAR specifica che si può revisionare l'azione fin dal momento in cui la squadra in attacco ha conquistato il possesso del pallone per far partire l'azione che ha portato all'episodio incriminato, senza cambio del possesso. L'allenatore della Juventus non gradisce l'uso del video in casi così poco chiari.

Il VAR deve essere usato per episodi oggettivi: se un fallo è dentro o fuori dall'area, se è fuorigioco o no: una partita di calcio non è come una partita di basket.

Dybala ha sbagliato un rigore

Juventus, Chiellini: "Ci sentiamo penalizzati"

A fare eco alle parole di Allegri, sono arrivate anche quelle di Giorgio Chiellini, che pur non entrando nel merito degli episodi ha espresso a Sky Sport il suo rammarico per il pareggio che è costato ai bianconeri la testa della classifica di Serie A, dicendosi certo che la sua squadra sia stata danneggiata dalle decisioni arbitrali.