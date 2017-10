La sconfitta per 4-0 contro il Manchester United ha peggiorato ancora di più la situazione delle Eagles, a secco di gol e punti dalla prima giornata.

0 condivisioni 0 stelle

2 ore fa di Andrea Pettinello

Trovare sempre il lato positivo. Quante volte abbiamo dovuto fare i conti con un destino beffardo o una serie di circostanze sfavorevoli? E quante volte le persone attorno a noi hanno ripetuto quelle parole per darci fiducia e motivazioni? Tante, tantissime volte.

A trovare il lato positivo ci avranno provato anche tifosi, giocatori e dirigenti del Crystal Palace, dal momento che ad oggi la squadra non è ancora riuscita a ottenere una vittoria in questa Premier League. Sì, proprio così. Dal 13 agosto, giorno del primo turno di campionato, le Eagles hanno perso tutte le partite disputate senza segnare neanche un gol.

Un record negativo che non sembra avere fine e che è già costato la panchina a Frank De Boer, messo sotto contratto in estate ed esonerato dopo la sconfitta arrivata alla 4a giornata. Al suo posto è arrivato Roy Hodgson che però non ha migliorato la situazione: le tre partite da allenatore del Crystal Palace si sono concluse con il risultato di 0-1, 5-0 e 4-0. Per gli avversari, ovviamente.

150 Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-2

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-3

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-4

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-5

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-6

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-7

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-8

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-9

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-10

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-11

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-12

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-13

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-14

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-15

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-16

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-17

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-18

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-19

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-20

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-21

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-22

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-23

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-24

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-25

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-26

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-27

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-28

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-29

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-30

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-31

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-32

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-33

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-34

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-35

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-36

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-37

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-38

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-39

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-40

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-41

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-42

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-43

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-44

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-45

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-46

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-47

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-48

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-49

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-50

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-51

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-52

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-53

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-54

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-55

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-56

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-57

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-58

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-59

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-60

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-61

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-62

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-63

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-64

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-65

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-66

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-67

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-68

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-69

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-70

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-71

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-72

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-73

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-74

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-75

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-76

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-77

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-78

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-79

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-80

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-81

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-82

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-83

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-84

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-85

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-86

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-87

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-88

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-89

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-90

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-91

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-92

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-93

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-94

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-95

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-96

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-97

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-98

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-99

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-100

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-101

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-102

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-103

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-104

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-105

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-106

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-107

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-108

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-109

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-110

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-111

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-112

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-113

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-114

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-115

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-116

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-117

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-118

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-119

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-120

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-121

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-122

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-123

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-124

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-125

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-126

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-127

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-128

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-129

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-130

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-131

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-132

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-133

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-134

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-135

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-136

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-137

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-138

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-139

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-140

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-141

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-142

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-143

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-144

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-145

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-146

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-147

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-148

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-149

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-150

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Crystal Palace - Premier League 2017/2018-foto-151

Chiudi 1 di 150

Crystal Palace, la permanenza in Premier League è già un miraggio?

Nessuno, nella storia, aveva mai fatto così male. Il Crystal Palace non solo perde, ma non riesce nemmeno a rendersi pericoloso nell'area avversaria, tanto che la casella dei gol fatti è ancora ferma a 0. Al di là delle sconfitte, sorprende come la squadra non abbia una minima idea di gioco, sia in fase offensiva che difensiva.

Se De Boer non era stato in grado di dare un'impronta alla squadra, Roy Hodgson sta riuscendo nell'impresa di peggiorare la situazione. L'olandese aveva ottenuto una sola vittoria (nel turno preliminare di Coppa di Lega) e ben 4 sconfitte in Premier League. Hodgson si è presentato perdendo la sfida casalinga contro il Southampton, salvo poi vincere il match del turno di Carabao Cup contro l'Huddersfield e subire due pesanti passivi contro Manchester United e Manchester City.

Perdendo la gara del prossimo weekend di Premier League (a Selhurst Park contro il Chelsea), il manager inglese ricalcherebbe il percorso del suo predecessore. Insomma, le cose sembrano andare di male in peggio per la squadra del sud ovest di Londra. Confusione ai vertici, anarchia nello spogliatoio, allenatori inadeguati e tifosi costretti a subire guardando i loro idoli prendere batoste weekend dopo weekend.

Il Crystal Palace è seriamente candidato ad eguagliare se non migliorare il record fatto segnare dal Derby County nel 2006-2007, che riuscì a totalizzare solamente 11 punti in tutta la stagione. Le Eagles hanno ancora 31 giornate per fare la miseria di 11 punti, ma se dovessero continuare di questo passo potrebbero anche non riuscirci.