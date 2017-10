Super Mario sblocca il match con un gran colpo di testa, Seri raddoppia con un destro da fuori area. Ocampos (doppietta), Lees Melou (autogol) e Luiz Gustavo firmano la rimonta.

81 condivisioni 5 stelle

4 ore fa

Va avanti di due reti, si fa riprendere e viene schiantato. La serata del Nizza nel posticipo dell'ottava giornata di Ligue 1 era iniziata alla grande. Balotelli (quinto gol in campionato, 7° in stagione) e Seri avevano portato avanti i rossoneri per 2-0. Poi è iniziata la rimonta del Marsiglia di Rudi Garcia che ha accorciato le distanze con l'ex milanista Ocampos e ha trovato il pari grazie all'autorete di Lees Melou. Prima della fine del primo tempo c'è stato spazio anche per il sorpasso firmato ancora da Ocampos. Nella ripresa è arrivato il 2-4 finale firmato da Luiz Gustavo. Il Marsiglia conquista la terza vittoria di fila e sale a quota 16 punti, al terzo posto in compagnia del Nantes. Il Nizza resta fermo a 10-

Ligue 1, Nizza - Marsiglia 2-4: il tabellino

Classifica

I risultati dell'ottava giornata