Ferrari con li problema dell'affidabilità, Mercedes con la paura di avere un'auto inferiore. E poi va contata la Red Bull tornata di gran carriera: toglierà punti per il titolo.

un'ora fa di Francesco Bizzarri

Che finale di Formula 1 sarà? I pronostici per il titolo Mondiale sono tutti per Lewis Hamilton. L’inglese, dopo la Malesia, ha aumentato il proprio vantaggio su Sebastian Vettel: da 28 a 34 punti. Un Everest da scalare con una Ferrari potente ma fragile. Certezze poche, sia da una parte che dall’altra, e variabili molte.

Punto primo: le noie meccaniche delle Rosse spaventano non poco. Eppure la SF70H va forte davvero, a Sepang il ritmo gara era il migliore di tutti. Punto secondo: Hamilton è davanti con una Mercedes non in formissima. Ha accusato il 'secondino' a giro rifilato da Seb nell’ultima gara. Il pilota ha lasciato Kuala Lumpur scuro in volto. Punto terzo: le Red Bull sono tornate davvero super competitive: Verstappen e Ricciardo sono lì pronti a vincere togliendo punti importanti.

Venerdì si apre il Gran Premio del Giappone, quintultima tappa di questa pazzesca stagione di Formula 1. All-in non solo per la Ferrari, ma anche per Hamilton e Mercedes. Costretti a girare con un motore ‘vecchio’ montato a Silverstone. Dubbi tanti e poche certezze: il Mondiale si fa sempre più interessante.

Sebastian Vettel ha il fuoco negli occhi. Doveva riscattarsi a Sepang dopo il botto di Singapore. Ha perso terreno per colpa di un problema al motore, niente qualifiche. Da ultimo a quarto, la rimonta limita i danni, il crash con Stroll a fine gara ricomplica i piani. Cambio rotto, si attende la certezza. Questo vuol dire che in Giappone andrà sostituito. Tradotto: 5 posizioni di penalità in griglia. La Dea non è bendata, ci vede benissimo. E ha preso di mira il tedesco a caccia del suo quinto titolo Mondiale in Formula 1.

Quelli di Maranello lavorano sodo: la macchina di Raikkonen (2° in griglia), non è nemmeno partita. All’improvviso, nel momento più decisivo dell’anno, esce fuori il problema dell’affidabilità. Gira tutto, tutto storto. E il presidente Sergio Marchionne tuona:

Il fatto che abbiamo avuto dei problemi con i propulsori ha a che fare con due cose: abbiamo una squadra molto giovane e la qualità della componentistica non è al livello necessario per un'auto da gara. Per questo stiamo intervenendo.

Ora tutti concentrati sul finire della stagione, Seb vuole vincere. Da qui ad Abu Dhabi mancano 5 GP: se li vincesse tutti sarebbe automaticamente campione ignorando i risultati del rivale. Suzuka aspetta.

Mercedes, paura?

Qualcuno l’avrà notato. Il box Mercedes, dopo aver visto Hamilton secondo a Sepang e aumentare il distacco in Classifica Mondiale, non sembrava contento. I problemi ci sono anche per le Frecce d’Argento con l’incognita motori. La Ferrari affronterà le prossime gare con power unit nuove, Hamilton e Bottas no. Usate e con chilometri sulle spalle dal weekend di Silverstone. I guasti potrebbero essere dietro l’angolo. E poi le certezze esistenti fino alla Malesia, sono cadute: le Rosse vanno troppo più forte. Toto Wollf ammette:

D’ora in poi non servirà solo difendersi. Se pensiamo così, abbiamo già perso il Mondiale.

Nonostante i 34 punti di distacco, Hamilton sente il fiato sul collo. Alla scuderia non è piaciuto il suo atteggiamento nell’ultimo GP: non ha lottato minimamente con Verstappen, che l’ha passato con estrema felicità. C’è da dire che la Mercedes non aveva il ritmo della Red Bull. L’inglese si è accontentato, ha impostato la modalità guida sicura. Certo è, con una vittoria, mezzo Mondiale sarebbe stato in tasca.

Red Bull nell’arena

Ecco finalmente le vere Red Bull, le terze protagoniste di questa stagione di Formula 1 che ora fanno sul serio. Daniel Ricciardo e Max Verstappen vogliono vincere. Toglieranno punti importanti in ottica iridata. 2 GP vinti in 2, 8 podi in totale. Pure Hamilton è preoccupato: l’inglese in conferenza ammette che la Mercedes ora è la terza forza del Circus, inferiore a Ferrari e pure alla scuderia austriaca. La Red Bull ha messo le ali, bisogna preoccuparsi. Il Mondiale non è ancora finito. E se qualcuno dice che il Giappone è pista Mercedes, ignoratelo. Troppe variabili ormai: le previsioni non contano più.