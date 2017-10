Dopo ore di frenetici contatti tra i club, la Federcalcio spagnola e gli organi di sicurezza, si sarebbe deciso di non disputare la partita.

La partita della settima giornata di Liga tra Barcellona e Las Palmas in programma al Camp Nou alle ore 16.15 non dovrebbe disputarsi per motivi di ordine pubblico. Lo riportano Marca e Mundo Deportivo, manca ancora l'ufficialità da parte della Liga. A cui è pervenuta la richiesta ufficiale del club catalano di non giocare la sfida dopo quanto successo nella mattinata odierna. Una richiesta che non sarebbe stata avallata dal massimo organo calcistico spagnolo, motivo per cui la squadra di Valverde potrebbe perdere la partita 0-3 a tavolino.

La volontà del Barcellona di non disputare il match è maturata nell'attesissimo giorno del referendum per l'indipendenza catalana, segnato da violenti incidenti tra la Polizia Nazionale (i Mossos d'Esquadra, la polizia catalana, hanno deciso di non intervenire) e le persone pronte a votare nei locali predisposti.