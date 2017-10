Referendum e disordini in Catalogna, il match del Camp Nou è ancora in bilico: si potrebbe giocare a porte chiuse.

6 ore fa di Paolo Cola

Il caos indipendentista che da questa mattina sta mettendo sottosopra la Catalogna ha inevitabilmente coinvolto anche il campionato di calcio: a 45 minuti dal fischio d'inizio, non si sa ancora se Barcellona-Las Palmas si giocherà o meno. Il club blaugrana ha chiesto il rinvio del match, ma né il Las Palmas, né le istituzioni calcistiche sembrano aver riscontrato le condizioni necessarie per ordinare la sospensione.

Fonti catalane riportano di un vertice d'emergenza tra la dirigenza e i Mossos d'Esquadra, le forze di polizia locali, al termine del quale sarebbe emersa la volontà di rinviare il match per la mancanza delle necessarie garanzie di sicurezza. Per il madrileno Marca, invece, sia la Federcalcio, che la Liga e le forze dell'ordine avrebbero espresso parere negativo alla sospensione della partita. Si tratterebbe, dunque, di una decisione unilaterale del Barça.

Ma non è finita qui. David Caneda, allenatore in seconda del Las Palmas, ha dichiarato ai microfoni di BeinSports che l'incontro verrà regolarmente disputato. Lo riporta AS, altro quotidiano della capitale spagnola.

Al momento le certezze sono solo due: a meno di un'ora dal fischio d'inizio i cancelli del Camp Nou sono ancora chiusi, ma entrambe le squadre sono negli spogliatoi, pronte a scendere in campo. Si fa strada l'ipotesi che Barcellona-Las Palmas si giochi a porte chiuse. Se invece la dirigenza blaugrana insisterà nel non scendere in campo, la conseguenza più probabile sarebbe quella di uno 0-3 a tavolino.

Se la gara dovesse disputarsi, il Las Palmas scenderà in campo con una maglietta speciale, con la bandiera spagnola accanto allo stemma societario, in un chiaro messaggio anti-indipendentista. Lo ha annunciato lo stesso club canario nella tarda mattinata di oggi.