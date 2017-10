Si parte con Juventus-Lazio e Roma-Napoli. Domenica, tra le altre, Fiorentina-Udinese, Sampdoria-Atalanta e Inter-Milan. Verona-Benevento il Monday Night.

01 ott 2017 di Paolo Gaetano Franzino

Già nei minuti successivi al sorteggio del calendario di Serie A, erano tutti concordi sul fatto che l'ottava giornata fosse la più ricca dal punto di vista qualitativo. Chi ama le grandi sfide ha segnato le date col pennarello rosso, coloro che non lo hanno ancora fatto, farebbero meglio a rimediare un evidenziatore, perché il meglio del calcio italiano sta per arrivare.

Il prossimo turno vedrà infatti scontrarsi le sei big del nostro campionato, nonché le prime sei squadre dell'attuale classifica (escludiamo il Torino, sesto a pari punti con il Milan). Saranno Juventus e Lazio ad aprire il week-end, che proseguirà con l'anticipo serale tra Roma e Napoli, le due che fino all'ultimo minuto della stagione passata hanno battagliato per il secondo posto. Il posticipo della domenica è invece rappresentato dal derby della Madonnina: Inter contro Milan.

Per fortuna, verrebbe da dire, la pausa riservata alle nazionali fermerà la Serie A prima della “grande abbuffata”. Avremo così tempo di digerire le prime sessantanove gare dell'anno (ricordiamo che Sampdoria-Roma è stata rinviata), prima di ripartire alla grande con questo menu degno, per citare Antonio Conte, di un ristorante da 100 euro.

Prossimo turno Serie A: si parte con Juventus-Lazio e Roma-Napoli

Cronologicamente parlando, il primo match in programma per il prossimo turno è la rivincita dell'ultima Supercoppa Italiana tra Juventus e Lazio. A metà agosto, i biancocelesti superarono 3-2 i campioni d'Italia: sabato 14 ottobre, dalle ore 18, gli uomini di Allegri proveranno a vendicare il ko estivo tra le mura amiche dello Juventus, pardon, Allianz Stadium. Più tardi, alle 20.45, Roma e Napoli scenderanno sul prato verde dell'Olimpico per stabilire, con buona pace dell'Inter (e della Lazio), quale delle due sia la vera avversaria dei bianconeri. Una vittoria della squadra di Sarri confermerebbe le impressioni delle prime sette giornate di campionato; l'affermazione dei giallorossi porterebbe Di Francesco nella ristretta cerchia dei candidati al successo finale.

Le gare della domenica pomeriggio

Il prossimo turno di Serie A non ci dirà molto solo in chiave Scudetto. Domenica 15, alle 12.30, si giocherà una sfida tra due nobili decadute come Fiorentina e Udinese, mentre alle 15 sarà il turno di Bologna-Spal, Cagliari-Genoa, Crotone-Torino, Sampdoria-Atalanta e Sassuolo-Chievo. Ce n'è per tutti i gusti, dunque: dalla zona Europa League alla lotta salvezza.

I due posticipi: Inter-Milan e Verona-Benevento

Saranno due i posticipi dell'ottava giornata. Quello di domenica (ore 20.45) si disputerà a San Siro, a prendersi la scena saranno Inter e Milan. Una squadra in cerca di conferme contro un'altra in cerca di risultati: i nerazzurri hanno vinto, seppur a fatica e non brillando dal punto di vista del gioco, sei gare su sette; i rossoneri sono reduci dai due pesanti ko contro Sampdoria e Roma. La panchina di Montella scricchiola, e chissà che come un anno fa il derby meneghino non rappresenti il battesimo di fuoco per uno dei due tecnici. Nel 2016, Stefano Pioli esordì sulla panchina dell'Inter proprio contro i concittadini; nel 2017 toccherà a qualcun altro?

Infine, il secondo posticipo è quello tra Verona e Benevento. La sfida salvezza tra due squadre in netta difficoltà, nonostante il pari in rimonta dell'Hellas sul Torino e la buona prestazione dei campani contro l'Inter, verrà giocata lunedì 16 al Bentegodi.

Il programma dell'ottava giornata

