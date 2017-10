L'attaccante congolese segna tre gol e regala tre punti al Sottomarino giallo. Terza sconfitta consecutiva per l'Eibar che resta impantanato in zona retrocessione.

Con il tuo consenso, questo sito internet utilizza cookies di terze parti per migliorare la tua esperienza. Puoi conoscere di più sul nostro utilizzo dei cookies e su come modificare le impostazioni nella nostra Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all'utilizzo dei cookies.

OK