Al Camp Nou si gioca a porte chiuse: primo tempo deludente, poi la sveglia dei blaugrana: apre Busquets, chiude la Pulce con due gol. Primo posto a +5 dal Siviglia.

un'ora fa di Francesco Bizzarri

Si gioca, non si gioca, forse a porte a chiuse. Alla fine palla al centro e Camp Nou chiuso al pubblico. Il Barcellona vince 3-0 contro il Las Palmas in uno dei giorni più difficili per il club catalano. Di mezzo c’è un referendum per l’indipendenza osteggiato dal Governo in una città blindata dalla polizia. Per 90’ ci si dimentica della politica, o almeno ci si prova: Busquets e due volte Lionel Messi significano vittoria e 3 punti fondamentali per la corsa alla Liga.

E pensare che i blaugrana non volevano nemmeno giocarla questa partita. Senza andare in campo avrebbero perso 3-0 a tavolino. Alla fine invece la scelta. Un primo tempo senza emozioni, nel secondo il tris. Siviglia distante cinque lunghezze. Ora la pausa: capita al momento giusto per far calmare le acque intorno al club.

Liga, Barcellona - Las Palmas bloccata

Il clima è surreale, la partita stenta a decollare. Al 21’ la prima occasione capita sui piedi di Messi: punizione della Pulce, Chichizola para in qualche moda, Suarez non riesce a ribattere in rete. Poco dopo è Paulinho di testa a tentare il primo colpo contro il Las Palmas. La difesa canaria controlla, non corre particolari rischi. I blaugrana senza Iniesta sono senza idee.

Finalmente Barça

Serve il carattere, perché la partita di Liga si fa complicata. Entrano Rakitic e Iniesta. Messi ci riprova su punizione, Chichizola dice ancora no. E si ripete su Rakitic mettendo in corner. Nulla invece può l’attimo dopo, quando Busquets di testa sugli sviluppi del calcio d’angolo stacca e porta in vantaggio il Barcellona. Una rete per togliersi da dosso i brutti pensieri di una domenica strana e particolare.

La squadra di Valverde continua ad attaccare. Al 70’ Messi con il mancino rimedia solo un angolo, un minuto dopo sta già dribblando il portiere accomodando il pallone in rete. Dieci gol in Liga e raddoppio. Un tifoso del Las Palmas entra in campo: è veramente un pomeriggio stranissimo a Barcellona.

La Pulce al 77' chiude il conto mettendo dentro il pallone della doppietta che vale il 3-0 finale. Nota negativa a margine: Iniesta è costretto ad uscire per infortunio. Aveva sempre giocato, oggi è entrato dalla panchina. Una beffa.