Il giovane della Red Bull si porta a casa la seconda vittoria in carriera. Soffre Hamilton subito dietro, Seb fa una rimonta incredibile e arriva vicino al podio. Terzo Ricciardo.

12 minuti fa di Francesco Bizzarri

Va bene sì, applausi a Max Verstappen che vince il suo secondo Gran Premio di Formula 1 in carriera. Ieri ha compiuto 20 anni: il passo decisivo per avere un po’ più di sale in zucca e portare a termine una gara vissuta da protagonista. Ma la storia da raccontare è un’altra: Vettel, partito ultimo, taglia il traguardo da quarto ad un passo dal podio. Hamilton alla fine sorride, secondo. Terzo Ricciardo, sempre a podio.

Contro tutto e tutti. Perché la fortuna gira lontana dalla Ferrari: il motore di Maranello dà forfait anche nella monoposto di Raikkonen, che nemmeno parte. Il signor Enzo Ferrari diceva: “La fortuna e la sfortuna non esistono”. Il fenomeno col volante Sebastian Vettel dice: “Non mollo”. Fa una gara pazzesca, anzi, l’Accademia della Crusca dovrebbe coniare un altro aggettivo per descrivere l’impresa del tedesco. Gli uomini di Maranello chiudono il box di Sepang con una certezza: il potenziale c'è per provarci fino all'ultimo metro di asfalto.

Il Mondiale di Formula 1 resta aperto: 5 gare al temine, Hamilton è davanti di 34 punti. C'è una grande fragile macchina per tentare il tutto per tutto. Gp del Giappone tra una settimana: sarà all-in.

Formula 1 Malesia, uno dei tanti sorpassi di Vettel in gara

Formula 1, macumba Ferrari e Red Bull imbestialite

No, in casa Ferrari i problemi non sembrano finiti. Con la macchina di Raikkonen già schierata in griglia, cofano aperto per mettere mani nel motore del finlandese. Problema idraulico, si ritorna ai box, ritiro. La seconda piazza rimane vuota, ad Hamilton gira tutto bene. Partenza perfetta, dietro arriva Bottas che prova ad insidiare Verstappen, ma rimane terzo. Quarto Ricciardo. Vettel è già 12esimo dopo il primo giro.

Al quarto passaggio il sorpasso di Verstappen su Hamilton è da applausi. Il 20enne della Red Bull primo e prova ad andare via a suon di giri veloci. Seb invece rimane dietro ad una McLaren - Honda di Alonso incredibilmente veloce.

LAP 4/56



VER powers past HAM and takes P1!#MalaysiaGP 🇲🇾 pic.twitter.com/bfoHX2hlGx — Formula 1 (@F1) October 1, 2017

Le Red Bull sono scatenate in Malesia: Ricciardo passa pure Bottas, Hamilton chiuso a sandwich. E Vettel al decimo giro è 9°: la rimonta continua. Con gomma gialla il tedesco porta la sosta più lontana possibile. Giro 17: Ferrari sesta.

LAP 16/56: TOP SIX



1 VER

2 HAM +6.9

3 RIC + 12.4 📸

4 BOT +21.5 📸

5 PER + 24.2

6 VET +30.0#MalaysiaGP 🇲🇾 pic.twitter.com/0LNgojSfma — Formula 1 (@F1) October 1, 2017

Vettel, sei incredibile!

Rimontona di Vettel, è una gara pazzesca. Quinto rincorre Bottas e si autoinvita al party dei grandi: Verstappen, Hamilton, Ricciardo e Valtteri. Tutti con zero pit stop: vogliono capire se arriverà la pioggia o meno. Rientrano tutti dalla tornata 27, alla 28 va dentro pure Seb: gomma rossa, quella più performante. Diminuiscono i chilometri, la Ferrari vola e vede un incredibile podio.

LAP 44/56



📻Red Bull to RIC (P3): "Vettel will be with you in about five laps..."#MalaysiaGP 🇲🇾 pic.twitter.com/RSlt3rVOY4 — Formula 1 (@F1) October 1, 2017

Sette giri alla fine, Ricciardo si difende come può. Ci si mette pure Alonso di mezzo, doppiato, a chiudergli la traiettoria. Gomme finite, motore a rischio, si spegne l'inerzia della rimonta. Finisce quarto, arriva giusto giusto. Dopo il traguardo Stroll gli porta via metà macchina: un ultimo colpo di scena. È la giornata di Verstappen, ma anche quella di Sebastian Vettel. Da applausi.