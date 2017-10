Il Napoli supera senza problemi il Cagliari, l'Inter passa 2-1 a Benevento. Esagerati i biancocelesti che ne fanno 6 al Sassuolo.

127 condivisioni 0 stelle

2 ore fa

Sette vittorie su 7. Il Napoli di Sarri non sbaglia un colpo. Nel lunch match domenicale gli azzurri superano 3-0 il Cagliari al San Paolo e salgono momentaneamente solitari in vetta alla classifica Serie A a quota 21 punti. Per riagganciare i campani, la Juventus stasera dovrà battere l'Atalanta all'Atleti Azzurri d'Italia. Soffre ma fa bottino pieno l'Inter di Spalletti, vittoriosa 2-1 a Benevento. Sfortunata la formazione di Baroni che colpisce due legni.

Spettacolare Lazio allo Stadio Olimpico. Sotto di una rete per il rigore trasformato da Berardi, i biancocelesti reagiscono e capovolgono il risultati con Luis Alberto e de Vrij. Non contenti, dilagano fino al 6-1 e mantengono il quarto nella classifica Serie A. Grande prova di forza del Chievo che regola 2-1 la Fiorentina, andata inizialmente avanti con Simeone. Pareggi in Torino-Verona (2-2) e SPAL-Crotone (1-1). Nei due anticipi del sabato, il Genoa perde 1-0 in casa contro il Bologna e l'Udinese travolge 4-0 la Sampdoria alla Dacia Arena. Oggi alle ore 18 occhi su Milan-Roma.

Di seguito la classifica Serie A, i risultati della settima giornata e il programma del prossimo turno.