I bavaresi guidati da Sagnol non vanno oltre il pareggio nella prima partita dopo l'esonero di Ancelotti. Il Borussia Dortmund scappa a +5. Grave infortunio per Ribery.

357 condivisioni 0 stelle

3 ore fa

Altro che reazione. La prima del Bayern Monaco dopo l'esonero di Carlo Ancelotti è un flop, sul campo dell'Hertha i bavaresi (guidati da Willy Sagnol) vanno avanti di due reti e si fanno rimontare. Finisce 2-2 all'Olympiastadion, il Borussia Dortmund scappa a +5 in testa alla classifica di Bundesliga. E come se non bastasse si fa male gravemente al ginocchio sinistro Franck Ribery: si teme che la sua stagione sia finita qui.

A portare avanti il Bayern Monaco era stato Hummels al 10' con stacco di testa imperioso. Il cross di Boateng è delizioso, altrettanto bella è l'incornata del centrale tedesco. Al 49' arriva il raddoppio di Lewandowski che si libera con la forza di Stark, si presenta davanti a Jarstein e lo batte col mancino. La partita sembra chiusa, e invece l'Hertha trova la forza per tornare in partita. Passano solo due minuti dal gol del polacco, Haraguchi semina il panico in area e la mette in mezzo per Duda che deve solo spingere in rete. Altri cinque giri d'orologio. Punizione di Rekik, la carambola in area favorisce Kalou che si ritrova il pallone sul sinistro e firma il 2-2.

In casa Bayern Monaco piove sul bagnato. Al 60' Ribery cerca di controlla un pallone, il piede sinistro gli scivola sulla sfera e il ginocchio si impunta. Il francese cade a terra tra le urla, si teme la rottura del crociato. Il risultato non cambia fino alla fine. Il Bayern, al secondo pareggio di fila per 2-2, sale a 14 punti in classifica e vede scappare il Borussia Dortmund. L'Hertha raggiunge invece quota 9 punti.

123 Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-2

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-3

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-4

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-5

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-6

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-7

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-8

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-9

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-10

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-11

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-12

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-13

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-14

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-15

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-16

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-17

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-18

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-19

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-20

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-21

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-22

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-23

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-24

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-25

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-26

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-27

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-28

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-29

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-30

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-31

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-32

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-33

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-34

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-35

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-36

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-37

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-38

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-39

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-40

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-41

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-42

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-43

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-44

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-45

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-46

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-47

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-48

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-49

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-50

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-51

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-52

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-53

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-54

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-55

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-56

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-57

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-58

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-59

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-60

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-61

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-62

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-63

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-64

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-65

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-66

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-67

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-68

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-69

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-70

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-71

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-72

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-73

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-74

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-75

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-76

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-77

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-78

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-79

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-80

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-81

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-82

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-83

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-84

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-85

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-86

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-87

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-88

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-89

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-90

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-91

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-92

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-93

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-94

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-95

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-96

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-97

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-98

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-99

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-100

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-101

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-102

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-103

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-104

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-105

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-106

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-107

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-108

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-109

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-110

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-111

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-112

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-113

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-114

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-115

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-116

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-117

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-118

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-119

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-120

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-121

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-122

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-123

Facebook Twitter Pinterest Hertha BSC v FC Bayern München - Bundesliga 2017/2018-foto-124

Chiudi 1 di 123

Bundesliga, la cronaca integrale di Hertha Berlino - Bayern Monaco 2-2

Il tabellino del match

Classifica

I risultati della settima giornata