La squadra di Nagelsmann avanti con Hack prima di subire i gol di Niederlechner, Soyuncu e Stenzel. Il Borussia Dortmund resta a +5.

4 ore fa di Michele Pedrotti

Prima sconfitta in campionato per l'Hoffenheim di Nagelsmann, caduto sul campo del Friburgo nella settima giornata di Bundesliga. Dopo il vantaggio degli ospiti segnato dal debuttante classe '98 Robin Hack, i padroni di casa reagiscono immediatamente e nel giro di tre minuti trovano prima il pareggio con Niederlechner, poi il vantaggio firmato Soyuncu. Nel finale bel gol di Pascal Stenzel che fa 3-1, prima dell'autogol nel recupero di Schuster che però non riapre i giochi.

Tre punti che fanno respirare Streich, alla prima vittoria stagionale e ora a quota 7 punti, mentre l'Hoffenheim perde contatto dal Borussia Dortmund, solo in vetta a +5.

Il riassunto di Friburgo vs Hoffenheim